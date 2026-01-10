Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев — о «Спартаке»: поработайте в «Ахмате». Вы не знаете ни слова про давление

Талалаев — о «Спартаке»: поработайте в «Ахмате». Вы не знаете ни слова про давление
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на мнение, что в «Спартаке» и «Динамо» на него оказывалось бы больше давления, чем сейчас в калининградском клубе.

— Многие говорят про какое-то давление: «В «Спартаке», в «Динамо» на тебя будут давить». Когда обсуждалось, да, там, встречался с кем-то. Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там, Станислав Саламыч, успехов вам, до встречи в Грозном. Всего хорошего всем футболистам и руководителям «Ахмата».

— Вы думаете, там давление выше, чем в «Спартаке»?
— Думаю, что не уступает точно. Уверен в этом, потому что я там был, — сказал Талалаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Андрей Талалаев работал в грозненском «Ахмате» с июля 2020 года по сентябрь 2022-го. С сентября 2024 года тренер возглавляет калининградскую «Балтику».

Материалы по теме
«Зенит» объявил об уходе Жерсона! Онлайн трансферов РПЛ
Live
«Зенит» объявил об уходе Жерсона! Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android