Талалаев — о «Спартаке»: поработайте в «Ахмате». Вы не знаете ни слова про давление

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на мнение, что в «Спартаке» и «Динамо» на него оказывалось бы больше давления, чем сейчас в калининградском клубе.

— Многие говорят про какое-то давление: «В «Спартаке», в «Динамо» на тебя будут давить». Когда обсуждалось, да, там, встречался с кем-то. Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там, Станислав Саламыч, успехов вам, до встречи в Грозном. Всего хорошего всем футболистам и руководителям «Ахмата».

— Вы думаете, там давление выше, чем в «Спартаке»?

— Думаю, что не уступает точно. Уверен в этом, потому что я там был, — сказал Талалаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Андрей Талалаев работал в грозненском «Ахмате» с июля 2020 года по сентябрь 2022-го. С сентября 2024 года тренер возглавляет калининградскую «Балтику».