Сошо — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Астон Вилла, результат матча 10 января 2026, счёт 1:2, 3-й раунд Кубка Англии

«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче третьего раунда Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 22'     0:2 Роджерс – 45+3'     1:2 Одобер – 54'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия на 22-й минуте. В добавленное к первому тайму время полузащитник Морган Роджерс удвоил преимущество команды из Бирмингема. На 54-й минуте встречи полузащитник «Тоттенхэма» Вильсон Одобер один мяч отыграл. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Англии сезона-2025/2026 со стадии третьего раунда. Соперник «Астон Виллы» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.

Комментарии
