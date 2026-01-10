Руни высказался о победе «Маклсфилд Таун», которым руководит его брат, над «Кристал Пэлас»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на победу «Маклсфилд Таун» в матче третьего раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (2:1). Лондонский клуб являлся действующим обладателем трофея, но вылетел от команды из шестого английского дивизиона, которой руководит младший брат легенды «МЮ» Джон Руни.
Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Dawson – 43' 2:0 Бакли-Риккетс – 60' 2:1 Пино – 90'
«Невероятно, что мой младший брат добился такого успеха, ведь он не так давно стал менеджером. Я так горжусь им», – приводит слова Уэйна Руни Goal.com.
Джон Руни вместе со страшим братом тренировался в академии «Эвертона», но не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге.
Отметим, это первый случай с 1909 года, когда клуб из нон-лиги (пятый дивизион и ниже) прошёл обладателя Кубка Англии.
