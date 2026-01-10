Руни высказался о победе «Маклсфилд Таун», которым руководит его брат, над «Кристал Пэлас»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на победу «Маклсфилд Таун» в матче третьего раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (2:1). Лондонский клуб являлся действующим обладателем трофея, но вылетел от команды из шестого английского дивизиона, которой руководит младший брат легенды «МЮ» Джон Руни.

«Невероятно, что мой младший брат добился такого успеха, ведь он не так давно стал менеджером. Я так горжусь им», – приводит слова Уэйна Руни Goal.com.

Джон Руни вместе со страшим братом тренировался в академии «Эвертона», но не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге.

Отметим, это первый случай с 1909 года, когда клуб из нон-лиги (пятый дивизион и ниже) прошёл обладателя Кубка Англии.