«У меня есть футболисты, которых я гноблю регулярно». Талалаев — о работе в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о методах своей работы в калининградском клубе, а также отметил важность индивидуального подхода к каждому футболисту.

«К каждому из игроков ты должен индивидуализировать немножко подход. У меня есть футболисты, которых я гноблю регулярно, потому что у меня даже психолог написал: «Душить всевозможным способом». Чуть отпускаешь, у меня Илья Петров расскажет вам, вашим родителям, жене, детям, всем расскажет, как им надо вести, где и всё. Чуть-чуть его отпустить, он бухтит по любому поводу. Но, когда он в рамках, когда он хочет чего-то сам, это великолепный человек и великолепный игрок.

Вот к нему один подход. Кевин Андраде другой. Хиль, этот разгильдяй, его тоже нужно постоянно держать в рамках, направлять. Почему он играет по 60 минут? Я ему продемонстрировал показатели его. Если ты не будешь снижать показатели по движению, пожалуйста, нет вопросов. Или второй показатель — это одно голевое действие в игру. Если ты за 60 минут забил гол и стоишь там или отдал голевую, пожалуйста, можешь стоять. Решай эпизоды, потому что наша игра зависит всё равно от атакующих действий», — сказал Талалаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».