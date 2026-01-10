Скидки
В махачкалинском «Динамо» высказались об изменениях в клубе после назначения Евсеева

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов ответил на вопрос об изменениях в клубе. В субботу, 10 января, команде был представлен новый главный тренер махачкалинцев Вадим Евсеев.

– Ожидаются ли изменения в клубе и команде в ближайшее время? Какие?
– В клубе уже реализован ряд изменений, однако процесс на этом не завершён. Все принимаемые решения носят системный характер и ориентированы на долгосрочную перспективу. Их цель – создать устойчивые условия для стабильного роста и развития клуба как в спортивной, так и в организационной составляющей.

Подчеркну, что результат возможен только при слаженной, дисциплинированной и профессиональной работе всей команды. Только так мы сможем добиться тех целей, которые стоят перед махачкалинским «Динамо», — сказал Багаудинов в интервью клубной пресс-службе в телеграм-канале.

