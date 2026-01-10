Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня важно сравняться с Лукой Модричем». Карвахаль — перед финалом Суперкубка Испании

«Для меня важно сравняться с Лукой Модричем». Карвахаль — перед финалом Суперкубка Испании
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался перед финалом Суперкубка Испании, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Барселоной». Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра для нас важный день, мы хотим привезти этот титул домой. Для меня лично также важно сравняться с Лукой Модричем по количеству титулов в истории клуба. В конце года команда играла не на своем лучшем уровне. Нас также подкосили многочисленные травмы. Рождественские каникулы пошли нам всем на пользу.

Вижу Хаби [Алонсо] спокойным, с чётким видением. Правда, когда результаты не достигаются, всегда поднимается шум. Но мы за него отдадим жизнь», — приводит слова Карвахаля AS.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.

Материалы по теме
«Атлетико» выступил в защиту Симеоне после конфликта с Винисиусом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android