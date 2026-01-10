«Для меня важно сравняться с Лукой Модричем». Карвахаль — перед финалом Суперкубка Испании

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался перед финалом Суперкубка Испании, в котором «сливочным» предстоит встретиться с «Барселоной». Встреча состоится 11 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Завтра для нас важный день, мы хотим привезти этот титул домой. Для меня лично также важно сравняться с Лукой Модричем по количеству титулов в истории клуба. В конце года команда играла не на своем лучшем уровне. Нас также подкосили многочисленные травмы. Рождественские каникулы пошли нам всем на пользу.

Вижу Хаби [Алонсо] спокойным, с чётким видением. Правда, когда результаты не достигаются, всегда поднимается шум. Но мы за него отдадим жизнь», — приводит слова Карвахаля AS.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.