Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всех легенд узнаёте?» Круговой поделился архивным фото сборной России U17 на ЧМ-2015

«Всех легенд узнаёте?» Круговой поделился архивным фото сборной России U17 на ЧМ-2015
Комментарии

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал архивное фото национальной команды России до 17 лет с юношеского чемпионата мира по футболу 2015 года в Чили. На том турнире россияне вышли из группы и проиграли Эквадору (1:4) в 1/8 финала.

«Вот и я докатился до звания «возрастного футбика» — иногда натыкаешься на архивные фото и понимаешь, как же это было давно! U17 ЧМ-2015 в Чили. Всех легенд на фото узнаёте?» — подписал командное фото Круговой в телеграм-канале.

В составе сборной России, помимо Кругового, на том турнире принимали участие голкипер «Спартака» Александр Максименко и форвард ПАОКа Фёдор Чалов. Лучшим бомбардиром ЧМ-2015 с 10 голами стал нигериец Виктор Осимхен.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android