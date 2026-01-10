«Всех легенд узнаёте?» Круговой поделился архивным фото сборной России U17 на ЧМ-2015

Футболист московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал архивное фото национальной команды России до 17 лет с юношеского чемпионата мира по футболу 2015 года в Чили. На том турнире россияне вышли из группы и проиграли Эквадору (1:4) в 1/8 финала.

«Вот и я докатился до звания «возрастного футбика» — иногда натыкаешься на архивные фото и понимаешь, как же это было давно! U17 ЧМ-2015 в Чили. Всех легенд на фото узнаёте?» — подписал командное фото Круговой в телеграм-канале.

В составе сборной России, помимо Кругового, на том турнире принимали участие голкипер «Спартака» Александр Максименко и форвард ПАОКа Фёдор Чалов. Лучшим бомбардиром ЧМ-2015 с 10 голами стал нигериец Виктор Осимхен.