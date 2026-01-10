Египет обыграл Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки. Салах забил победный гол

Завершился матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором играли сборные Египта и Кот-д'Ивуара. Встреча проходила на стадионе «Адрар» (Агадир, Марокко). Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты команды Египта.

Счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» и сборной Египта Омар Мармуш на четвёртой минуте. На 32-й минуте защитник Рами Рабья увеличил преимущество «фараонов». В конце первого тайма на 40-й минуте игрок обороны Египта Ахмед Абул-Фетух отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме фланговый нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился на 52-й минуте. На 73-й минуте защитник Кот-д'Ивуара Гела Дуэ сократил отставание своей национальной команды.

В 1/2 финала Египет встретится с Сенегалом. Встреча пройдёт 14 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одолела Нигерию со счётом 2:1.