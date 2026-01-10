Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 10 января

Сегодня, 10 января, состоялись два матча 1/4 финала Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 10 января:

Алжир — Нигерия — 0:2;

Египет — Кот-д`Ивуар — 3:2.

Ранее в полуфинал турнира уже вышли Сенегал и Марокко. Матчи 1/2 финала пройдут 14 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.