Матч «Челси» с «Чарльтоном» в Кубке Англии был прерван из-за оказания помощи зрителю

Матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречаются «Чарльтон» и «Челси» был приостановлен из-за оказания помощи одному из болельщиков. Команды играют на стадионе «Вэлли» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 0:0.

В начале матча одному из зрителей стало плохо. Встречу прервали, чтобы медицинские бригады смогли оказать ему помощь. Игра была возобновлена спустя пять минут после инцидента.

Фото: кадр из трансляции

Действующим победителем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас». В финале прошлогоднего розыгрыша столичная команда одержала победу над «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч в игре забил полузащитник Эберечи Эзе.