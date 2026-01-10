Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матч «Челси» с «Чарльтоном» в Кубке Англии был прерван из-за оказания помощи зрителю

Матч третьего раунда Кубка Англии, в котором встречаются «Чарльтон» и «Челси» был приостановлен из-за оказания помощи одному из болельщиков. Команды играют на стадионе «Вэлли» в Лондоне (Англия). На момент написания новости счёт 0:0.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
1-й тайм
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Хато – 45+4'    

В начале матча одному из зрителей стало плохо. Встречу прервали, чтобы медицинские бригады смогли оказать ему помощь. Игра была возобновлена спустя пять минут после инцидента.

Фото: кадр из трансляции

Действующим победителем Кубка Англии является лондонский «Кристал Пэлас». В финале прошлогоднего розыгрыша столичная команда одержала победу над «Манчестер Сити» (1:0). Единственный мяч в игре забил полузащитник Эберечи Эзе.

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
