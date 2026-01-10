Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Стали известны все полуфинальные пары Кубка Африки — 2025

Завершились матчи 1/4 финала Кубка африканских наций — 2025, по итогам которых определились все команды-участники, вошедшие в четвёрку сильнейших на турнире. Эти команды определили полуфинальные пары.

Все пары 1/2 финала Кубка африканских наций — 2025:

  • Сенегал — Египет;
  • Нигерия — Марокко.

Полуфинальные встречи пройдут 14 января.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

