23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это, наверное, друг Гусева, поэтому его и взяли». Гришин — о Жиркове в «Динамо»

Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и московского «Динамо» Александр Гришин высказался о назначении Юрия Жиркова ассистентом Ролана Гусева в столичном клубе, а также о составе тренерского штаба бело-голубых.

«Как к этому относиться, когда [Жирков] ещё не тренировал ни академию, ни какие‑то дублирующие составы? Его внедрили в «Динамо» учиться. Это, наверное, друг Ролана Александровича Гусева, поэтому его и взяли. На первых порах он будет там играть нейтральную роль или в каких‑то игровых упражнениях участвовать.

Зная штаб Гусева — Шаронов, Жирков и Паршивлюк… Кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог. Не будут — значит, будут проблемы», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В субботу пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами Гусева. Также в тренерский штаб вошёл аргентинский специалист Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку.

