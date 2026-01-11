Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аталанта — Торино, результат матча 10 января 2026, счёт 2:0, 20-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» победила «Торино» в матче 20-го тура Серии А
Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Торино». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франческо Фурно. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 20-й тур
10 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Торино
Турин
1:0 Де Кетеларе – 13'     2:0 Пашалич – 90+5'    

Первый гол в матче забил Шарль Де Кетеларе. Бельгийский полузащитник отличился на 13-й минуте и вывел вперёд хозяев поля. В конце встречи на 90+5-й минуте Марио Пашалич закрепил победу «Аталанты».

«Аталанта» набрала 31 очко в 20 матчах текущего сезона и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» с 23 очками располагается на 11-й строчке. Возглавляет таблицу миланский «Интер» с 42 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
