Болельщики «Сошо» приютили фанатов «Ланса» после переноса игры Кубка Франции между клубами

Болельщики «Сошо» предложили разместить у себя дома фанатов «Ланса», которые прибыли в Монбельяр на матч 1/16 финала Кубка Франции между командами, перенесённый из-за погодных условий, сообщает L'Équipe.

По данным префектуры Ду, по меньшей мере 800 болельщиков «Ланса» прибыли на матч своего клуба с «Сошо» в субботу, 10 января. Они уже направлялись на матч, когда узнали, что игра перенесена на воскресенье, 11 января, из-за сильного снегопада.

Сложившаяся ситуация побудила болельщиков «Сошо» запустить в социальных сетях инициативу, чтобы предложить фанатам «Ланса» жильё на субботнюю ночь и оказать помощь людям, попавшим в затруднительное положение.