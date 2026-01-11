Болельщики «Сошо» приютили фанатов «Ланса» после переноса игры Кубка Франции между клубами
Болельщики «Сошо» предложили разместить у себя дома фанатов «Ланса», которые прибыли в Монбельяр на матч 1/16 финала Кубка Франции между командами, перенесённый из-за погодных условий, сообщает L'Équipe.
Кубок Франции . 1/16 финала
11 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Сошо
Монбельяр
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным префектуры Ду, по меньшей мере 800 болельщиков «Ланса» прибыли на матч своего клуба с «Сошо» в субботу, 10 января. Они уже направлялись на матч, когда узнали, что игра перенесена на воскресенье, 11 января, из-за сильного снегопада.
Сложившаяся ситуация побудила болельщиков «Сошо» запустить в социальных сетях инициативу, чтобы предложить фанатам «Ланса» жильё на субботнюю ночь и оказать помощь людям, попавшим в затруднительное положение.
