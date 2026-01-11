Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» возглавил «Пафос» после ухода Карседо в «Спартак»

Кипрский «Пафос» объявил о назначении испанского специалиста Альберта Селадеса. Как сообщает официальный сайт чемпионов Кипра, с тренером был заключён контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Возглавлявший команду в первой части сезона специалист Хуан Карлос Карседо ранее был представлен в качестве нового главного тренера московского «Спартака». Последним местом работы Селадеса до назначения в «Пафос» была испанская «Валенсия».

Фото: ФК «Пафос»

В бытность футболистом испанец выступал за мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону». Всего на счету бывшего опорного полузащитника по 101 матчу в составе обоих клубов.