Переход нападающего «МЮ» в «Рому» сорвался из-за увольнения Аморима — The Sun

Запланированный на зимнее трансферное окно переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее в «Рому» сорвался из-за увольнения главного тренера английской команды Рубена Аморима, сообщает The Sun.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» изменил свою позицию по футболисту и отложил планы по его уходу из клуба.

Ранее сообщалось, что форвард проявлял интерес к переходу в «Рому» и был впечатлён проектом, представленным римским клубом.

Контракт Зиркзее с английским клубом действует до 2029 года. В текущем сезоне Зиркзее провёл 10 матчей в АПЛ и забил один гол. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.