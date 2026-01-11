В «Динамо» Мх высказались о возможных изменениях в составе и целях команды на весну в РПЛ

Председатель общего собрания учредителей махачкалинского «Динамо» Магомед Багаудинов ответил на вопрос о возможных изменениях в составе команды текущей зимой, а также назвал цели клуба в Мир Российской Премьер-Лиге на весеннюю часть сезона.

– Коснутся ли изменения состава команды?

– Новый главный тренер команды Вадим Валентинович Евсеев в ходе текущего сбора ближе познакомится с ребятами и оценит их функциональное состояние, уровень готовности и потенциал. По итогам этого этапа мы совместно с тренерским штабом определим, требуется ли дополнительное усиление состава и по каким позициям. На данный момент говорить об этом преждевременно. Ожидаем, что после завершения сбора картина будет в целом понятна, и тогда можно будет принимать конкретные решения.

– Какие задачи стоят перед командой на вторую часть сезона?

– Сохранить за собой место в Премьер-Лиге, избежав стыковых матчей, — сказал Багаудинов в интервью клубной пресс-службе в телеграм-канале.