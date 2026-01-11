«Челси» со счётом 5:1 разгромил 19-ю команду Чемпионшипа «Чарльтон» в Кубке Англии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Чарльтон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Вэлли» в Лондоне (Англия). Победу со счётом 5:1 праздновали футболисты клуба английской Премьер-лиги.

На 45+4-й минуте защитник Йоррел Хато открыл счёт в матче. На 50-й минуте защитник Тосин Адарабиойо удвоил преимущество «синих». На 57-й минуте полузащитник «Чарльтона» Майлз Либерн сократил отставание своей команды. На 62-й минуте форвард Марк Гиу забил третий гол «Челси». На 90-й минуте вингер Педру Нету довёл счёт до крупного. На 90+4-й минуте полузащитник Энцо Фернандес установил окончательный счёт ударом с пенальти.

Таким образом, подопечные Лиама Росеньора вышли в следующий раунд Кубка Англии. «Чарльтон» завершил выступления на турнире. В Чемпионшипе команда располагается на 19-м месте.