23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Чарльтон — Челси, результат матча 10 января 2026, счёт 1:5, 3-й раунд Кубка Англии 2025/2026

«Челси» со счётом 5:1 разгромил 19-ю команду Чемпионшипа «Чарльтон» в Кубке Англии
Завершился матч третьего раунда Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встречались «Чарльтон» и «Челси». Команды играли на стадионе «Вэлли» в Лондоне (Англия). Победу со счётом 5:1 праздновали футболисты клуба английской Премьер-лиги.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Хато – 45+4'     0:2 Адарабиойо – 50'     1:2 Либерн – 57'     1:3 Гиу – 62'     1:4 Нету – 90+1'     1:5 Фернандес – 90+4'    

На 45+4-й минуте защитник Йоррел Хато открыл счёт в матче. На 50-й минуте защитник Тосин Адарабиойо удвоил преимущество «синих». На 57-й минуте полузащитник «Чарльтона» Майлз Либерн сократил отставание своей команды. На 62-й минуте форвард Марк Гиу забил третий гол «Челси». На 90-й минуте вингер Педру Нету довёл счёт до крупного. На 90+4-й минуте полузащитник Энцо Фернандес установил окончательный счёт ударом с пенальти.

Таким образом, подопечные Лиама Росеньора вышли в следующий раунд Кубка Англии. «Чарльтон» завершил выступления на турнире. В Чемпионшипе команда располагается на 19-м месте.

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
