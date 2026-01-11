Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валенсия — Эльче, результат матча 10 января 2026, счёт 1:1, 19-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» не смогла победить «Эльче» в 19-м туре Ла Лиги и осталась в зоне вылета
Комментарии

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 19-й тур
10 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Эльче
Эльче
0:1 Диангана – 75'     1:1 Пепелу – 87'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Эльче» Грэйди Диангана на 75-й минуте. На 88-й минуте полузащитник хозяев Пепелу сравнял счёт, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 19 матчей чемпионата Испании «Валенсия» набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 23 очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Эльче» на своём поле встретится с «Севильей» 19 января, а «Валенсия» на день раньше на выезде сыграет с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вильярреал» победил «Алавес» в 19-м туре Ла Лиги и вышел на третье место в таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android