«Валенсия» не смогла победить «Эльче» в 19-м туре Ла Лиги и осталась в зоне вылета

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Эльче». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Эльче» Грэйди Диангана на 75-й минуте. На 88-й минуте полузащитник хозяев Пепелу сравнял счёт, реализовав пенальти. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 19 матчей чемпионата Испании «Валенсия» набрала 17 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Эльче» заработал 23 очка и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Эльче» на своём поле встретится с «Севильей» 19 января, а «Валенсия» на день раньше на выезде сыграет с «Хетафе».