18-летний Ямаль повторил достижение Месси, Година и Мбаппе в Ла Лиге

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль выбран игроком месяца испанской Ла Лиги в декабре. Благодаря этому 18-летний испанец сумел повторить достижение, ранее покорявшееся лишь экс-форварду каталонцев Лионелю Месси, бывшему защитнику «Атлетико» и «Вильярреала» Диего Годину и действующему нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Об этом сообщает портал Livescore в соцсети X.

По информации источника, Ямаль, ставший лучшим игроком месяца в чемпионате Испании во второй раз подряд, стал четвёртым футболистом в истории вручения данной награды, который смог сделать это последовательно в двух месяцах. Ранее Годин завоёвывал приз в апреле и мае 2014 года, Месси — в апреле и сентябре 2018 года (в мае и августе того года награда не присуждалась. — Прим. «Чемпионата»), а Мбаппе признавался лучшим игроком месяца дважды подряд в текущем сезоне, сделав это в сентябре и октябре 2025-го.

Данная награда вручается с сентября 2013 года. Её первым обладателем стал форвард Диего Коста, выступавший на тот момент за «Атлетико».

