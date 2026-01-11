Победный гол Осимхена — в видеообзоре матча Нигерии с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Нигерии переиграла национальную команду Алжира в матче 1/4 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в марокканском Марракеше и завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен и нападающий «Севильи» Акор Адамс. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала турнира сборная Нигерии встретится с национальной командой Марокко. Игра состоится в столице Марокко Рабате 14 января.

