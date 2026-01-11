Победный гол Осимхена — в видеообзоре матча Нигерии с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки
Сборная Нигерии переиграла национальную команду Алжира в матче 1/4 финала Кубка Африки 2026 года. Встреча состоялась на стадионе «Марракеш» в марокканском Марракеше и завершилась со счётом 2:0.
Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Алжир
Окончен
0 : 2
Нигерия
0:1 Осимхен – 47' 0:2 Адамс – 57'
В составе победителей голами отметились форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен и нападающий «Севильи» Акор Адамс. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/2 финала турнира сборная Нигерии встретится с национальной командой Марокко. Игра состоится в столице Марокко Рабате 14 января.
