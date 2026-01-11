Скидки
Гришин высказался о возможном назначении Артиги в «Рубин»

Бывший футболист ЦСКА, «Рубина» и московского «Динамо» Александр Гришин высказался о возможном назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

«Руководство хочет, чтобы команда показывала более атакующий футбол. Артига проповедует именно такой стиль. Мы видели, как он работал в «Химках» и «Родине». Я сам играл в «Рубине» и знаю, что руководство республики — будь то хоккей, футбол или баскетбол — всегда ставит самые высокие цели. Мы видели, что «Рубин» был чемпионом при Бердыеве, и мы становились чемпионами. Руководство подумало, что потолок игроков «Рубина» при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше. Получится или нет — вот это уже вопрос, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В июне прошлого года Артига возглавил клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы. В России специалист работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине».

На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Действующим тренером казанского клуба является Рашид Рахимов.

