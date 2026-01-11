Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о приглашении бывших футболистов сборной России Юрия Жиркова и Романа Шаронова в штаб главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«У Жиркова была блестящая карьера большого футболиста. Знаю, что потом он учился в высшей школе тренеров, как и Шаронов. Теперь Гусев пригласил их в свой штаб. Он взял людей, которые ему помогут, я в этом не сомневаюсь. Очень колоритные люди. Жирков и Гусев вместе побеждали и добивались больших результатов, думаю, что это очень важно. Единство тренерского штаба вообще очень важный момент, когда строится команда», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

В субботу пресс‑служба «Динамо» сообщила, что Юрий Жирков и Роман Шаронов стали ассистентами Гусева. Также в тренерский штаб вошёл аргентинский специалист Агустин Киильяборда, который будет отвечать за физическую подготовку.

