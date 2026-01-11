«Мы потеряем команду, имеющую свой стиль». Мор — о возможном назначении Артиги в «Рубин»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможном назначении Франка Артиги на пост главного тренера казанского «Рубина».

«Не понимаю этих разговоров. Седьмое место у «Рубина»… Возможный уход Рахимова — для меня это странно. Чего можно большего ожидать для казанцев? Чтобы быть выше седьмого места, нужно больше усиливаться, но этого не произошло. Они должны держаться за Рахимова и идти на всего условия… Артига? В «Химках» у него футбол сводился к примитиву — забросы на Заболотного, а он просто скидывал мяч. Что Артига нового дал команде? Ничего. Что он может дать «Рубину»? Боюсь, что мы потеряем команду, которая имеет свой стиль. Возможно, в Казань перейдёт Заболотный и мы увидим «Химки‑2» по игре», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В июне прошлого года Артига возглавил клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы. В России специалист работал в подмосковных «Химках» и столичной «Родине». На зимний перерыв «Рубин» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. Действующим тренером казанского клуба является Рашид Рахимов.

Материалы по теме Газзаев отреагировал на приглашение Жиркова и Шаронова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»

ТОП-5 фактов о российском футболе: