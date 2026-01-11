Гол Салаха – в видеообзоре матча Египет — Кот-д'Ивуар в четвертьфинале Кубка Африки
Поделиться
Сборная Египта обыграла национальную команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканский наций со счётом 3:2.
Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4' 2:0 Рабья – 32' 2:1 Абул-Фетух – 40' 3:1 Салах – 52' 3:2 Дуэ – 73'
В составе победителей забивали Омар Мармуш, Рами Рабья и Мохамед Салах.
Защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил автогол. Также за сборную Кот-д'Ивуара отличился Гела Дуэ.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В 1/2 финала Египет встретится с Сенегалом. Встреча пройдёт 14 января. В другом полуфинальном матче сборная Нигерии сыграет с Марокко.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
05:56
-
05:51
-
05:25
-
04:50
-
03:54
-
03:05
-
02:04
-
01:47
-
01:38
-
01:01
-
00:59
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:35
-
00:17
- 10 января 2026
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
23:19
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:59
-
22:55
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:31
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:46