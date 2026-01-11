Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Аугсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Гол Салаха – в видеообзоре матча Египет — Кот-д'Ивуар в четвертьфинале Кубка Африки

Сборная Египта обыграла национальную команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканский наций со счётом 3:2.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4'     2:0 Рабья – 32'     2:1 Абул-Фетух – 40'     3:1 Салах – 52'     3:2 Дуэ – 73'    

В составе победителей забивали Омар Мармуш, Рами Рабья и Мохамед Салах.

Защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил автогол. Также за сборную Кот-д'Ивуара отличился Гела Дуэ.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала Египет встретится с Сенегалом. Встреча пройдёт 14 января. В другом полуфинальном матче сборная Нигерии сыграет с Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.

