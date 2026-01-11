Гол Салаха – в видеообзоре матча Египет — Кот-д'Ивуар в четвертьфинале Кубка Африки

Сборная Египта обыграла национальную команду Кот-д'Ивуара в четвертьфинальном матче Кубка африканский наций со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Омар Мармуш, Рами Рабья и Мохамед Салах.

Защитник сборной Египта Ахмед Абул-Фетух забил автогол. Также за сборную Кот-д'Ивуара отличился Гела Дуэ.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала Египет встретится с Сенегалом. Встреча пройдёт 14 января. В другом полуфинальном матче сборная Нигерии сыграет с Марокко.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.