«Барселона» — «Реал»: Суперкубок Испании: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 января, состоится матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках финала Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1, а «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.