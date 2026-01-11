Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Реал»: Суперкубок Испании: во сколько начало эль класико, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Реал»: Суперкубок Испании: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 января, состоится матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках финала Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1, а «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

Материалы по теме
«Реал» и «Барса» бьются за трофей! «Класико» в финале Суперкубка Испании. LIVE
Live
«Реал» и «Барса» бьются за трофей! «Класико» в финале Суперкубка Испании. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android