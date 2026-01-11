«Барселона» — «Реал»: Суперкубок Испании: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 января, состоится матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках финала Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1, а «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик».
Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.