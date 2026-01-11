Скидки
Главная Футбол Новости

«Это было по-настоящему фантастично». Тренер «Астон Виллы» Эмери — о матче с «Тоттенхэмом»

Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 22'     0:2 Роджерс – 45+3'     1:2 Одобер – 54'    

«Это было по-настоящему фантастично — ещё до матча, когда мы узнали, что они с нами, 9 000 человек, поддерживающих нас из Бирмингема. Это просто потрясающе. Это проявление уважения к этому турниру. Мы подходили к матчу, думая о нашем пути в сезоне в разных турнирах, о том, как мы строим команду, как нам нужно набираться опыта, играть такие встречи и показывать свою силу.

В течение 90 минут против такой команды, как «Тоттенхэм», нужно пытаться доминировать, ловить свои моменты, добиваться преимущества, как мы это сделали. А затем, когда инициатива у соперника, нужно быть стойкими, защищаться, как мы это делали, и быть сильными на стандартах. В первые 45 минут мы доминировали больше. У них были свои отрезки, но мы в целом оборонялись хорошо, заходили в их штрафную, владели мячом, создавали моменты и забили два гола.

Во втором тайме мы начали хуже, потому что они усилили давление, пытались создавать больше моментов — и забили. Но затем постепенно мы снова восстановили свои позиции, вернули свою уверенность с мячом, чтобы остановить их, контролировать и доминировать за счёт владения. Мы больше не забили, но контролировали матч так же, как в первом тайме, во второй половине второго тайма, и даже закончили матч, больше давя на них и лучше их останавливая», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

Соперник «Астон Виллы» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.

