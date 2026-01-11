Марио Балотелли рассказал, планирует ли стать тренером

Итальянский форвард Марио Балотелли высказался о том, рассматривает ли он возможность начать тренерскую карьеру в будущем.

«Стать тренером? Я задумываюсь об этом по мере того, как становлюсь старше, но если я встречу кого-то с таким же характером, как у меня… Что тогда делать?» — приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по информации источников, 35-летний нападающий подписал соглашение с «Аль-Иттифаком», который в сейчас находится среди аутсайдеров второго дивизиона чемпионата ОАЭ.

35-летний футболист был без команды после ухода из «Дженоа» в июле 2025 года.

Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Аданы»