Мохамед Салах забил четыре гола в четырёх матчах Кубка Африки
Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка африканских наций, одержав победу над Кот-д’Ивуаром со счётом 3:2 в четвертьфинальном матче турнира.
Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4' 2:0 Рабья – 32' 2:1 Абул-Фетух – 40' 3:1 Салах – 52' 3:2 Дуэ – 73'
Важным моментом встречи стал третий мяч «фараонов», автором которого оказался вингер Мохаммед Салах. После его мяча счёт стал 3:1 в пользу Египта.
На счету 33-летнего хавбека уже четыре забитых гола в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка Африки, что делает его одним из самых результативных игроков соревнования. Столько же голов на счету у нигерийца Виктора Осимхена. На один мяч больше у Браима Диаса из Марокко.
