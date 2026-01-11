Скидки
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах забил четыре гола в четырёх матчах Кубка Африки

Мохамед Салах забил четыре гола в четырёх матчах Кубка Африки
Комментарии

Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка африканских наций, одержав победу над Кот-д’Ивуаром со счётом 3:2 в четвертьфинальном матче турнира.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Египет
Окончен
3 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Мармуш – 4'     2:0 Рабья – 32'     2:1 Абул-Фетух – 40'     3:1 Салах – 52'     3:2 Дуэ – 73'    

Важным моментом встречи стал третий мяч «фараонов», автором которого оказался вингер Мохаммед Салах. После его мяча счёт стал 3:1 в пользу Египта.

На счету 33-летнего хавбека уже четыре забитых гола в четырёх матчах нынешнего розыгрыша Кубка Африки, что делает его одним из самых результативных игроков соревнования. Столько же голов на счету у нигерийца Виктора Осимхена. На один мяч больше у Браима Диаса из Марокко.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

