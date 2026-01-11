Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У нас были отношения почти как у отца с сыном». Нападающий «МЮ» Амад — об Амориме

«У нас были отношения почти как у отца с сыном». Нападающий «МЮ» Амад — об Амориме
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высказался об увольнении тренера Рубена Аморима.

«Это непростая тема. Мне было грустно, ведь он позволил мне по-настоящему раскрыться и давал больше возможностей играть за «Манчестер Юнайтед». Я очень расстроился. Даже написал ему сообщение, чтобы поблагодарить за всё, что он для меня сделал – в жизни и особенно в карьере.

У нас были отношения почти как у отца с сыном. Он понимал меня, давал много советов и предоставлял свободу на поле. Очень жаль, что так вышло, но такова жизнь. Нужно уметь перестраиваться, это футбол. Желаю ему всего наилучшего в жизни и в будущем клубе», – приводит слова Амада пресс-служба «МЮ».

40-летний специалист занимал должность главного тренера манкунианцев с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.

Материалы по теме
Стало известно, какой клуб может возглавить Рубен Аморим после увольнения из «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android