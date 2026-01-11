«У нас были отношения почти как у отца с сыном». Нападающий «МЮ» Амад — об Амориме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло высказался об увольнении тренера Рубена Аморима.

«Это непростая тема. Мне было грустно, ведь он позволил мне по-настоящему раскрыться и давал больше возможностей играть за «Манчестер Юнайтед». Я очень расстроился. Даже написал ему сообщение, чтобы поблагодарить за всё, что он для меня сделал – в жизни и особенно в карьере.

У нас были отношения почти как у отца с сыном. Он понимал меня, давал много советов и предоставлял свободу на поле. Очень жаль, что так вышло, но такова жизнь. Нужно уметь перестраиваться, это футбол. Желаю ему всего наилучшего в жизни и в будущем клубе», – приводит слова Амада пресс-служба «МЮ».

40-летний специалист занимал должность главного тренера манкунианцев с 11 ноября 2024 года по 5 января 2026 года.