Полузащитник «Астон Виллы» Роджерс высказался о победе над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.
«Это хорошая команда, они играли дома при поддержке своих болельщиков. Мы хотели развить успех первого тайма — мы хорошо смотрелись до перерыва, но во второй половине соперник здорово вошёл в игру, и нам пришлось по-настоящему упираться, работать и защищать свою штрафную.
В прошлом сезоне мы были разочарованы, что не смогли пройти путь до конца, дойдя так далеко. Сейчас мы поставили задачу выступить максимально успешно, и этот матч был серьёзным тестом в третьем раунде. Думаю, мы отлично его выдержали — сыграли очень хорошо и по праву победили», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
Гол Роджерса на третьей компенсированной к первому тайму минуте стал победным в матче.
- 11 января 2026
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:09
-
08:00
-
07:00
-
06:03
-
06:02
-
05:56
-
05:51
-
05:25
-
04:50
-
03:54
-
03:05
-
02:04
-
01:47
-
01:38
-
01:01
-
00:59
-
00:45
-
00:42
-
00:38
-
00:35
-
00:17
- 10 января 2026
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:42
-
23:31
-
23:19
-
23:03
-
23:03
-
23:00
-
22:59
-
22:55