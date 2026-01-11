Скидки
Нант — Ницца. Прямая трансляция
Полузащитник «Астон Виллы» Роджерс высказался о победе над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 20:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 22'     0:2 Роджерс – 45+3'     1:2 Одобер – 54'    

«Это хорошая команда, они играли дома при поддержке своих болельщиков. Мы хотели развить успех первого тайма — мы хорошо смотрелись до перерыва, но во второй половине соперник здорово вошёл в игру, и нам пришлось по-настоящему упираться, работать и защищать свою штрафную.

В прошлом сезоне мы были разочарованы, что не смогли пройти путь до конца, дойдя так далеко. Сейчас мы поставили задачу выступить максимально успешно, и этот матч был серьёзным тестом в третьем раунде. Думаю, мы отлично его выдержали — сыграли очень хорошо и по праву победили», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Гол Роджерса на третьей компенсированной к первому тайму минуте стал победным в матче.

