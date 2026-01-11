Тренер «Барселоны» Флик высказался о предстоящем матче с «Реалом» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это «эль класико», и я хочу увидеть то же самое, что и в матче с «Атлетиком». Чтобы мы играли как команда, едино. Именно это я хочу увидеть. Хочу, чтобы футболисты показали на поле свой максимум. Для меня это самое важное.

Финал есть финал, а матч против «Реала» совершенно другой. Я не хочу слышать разговоров о фаворитах. Мы хотим показать отличный футбол и провести выдающийся матч. Мы сосредоточены на игре, и я доверяю своим игрокам. Мы постараемся показать свою лучшую версию, чтобы победить.

«Реал» — фантастическая команда, одна из лучших. У них игроки мирового уровня, высочайшего качества. Но я сосредоточен на своей команде, потому что мы хотим выиграть этот трофей… Самое важное — это команда, а не то, кто играет и на какой позиции», — приводит слова Флика пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, в полуфинале турнира «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1, а «Барселона» со счётом 5:0 разгромила «Атлетик».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.