Вратарь «Пари НН» Медведев: у некоторых в команде будто нет понимания, что происходит

,
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал о сложной атмосфере в команде и отметил, что не все игроки осознают серьёзность текущего положения клуба.

— По твоим высказываниям после матчей складывается ощущение, что ты взял ответственность на себя.
— Ну а кто, кроме меня, сейчас ещё возьмет? Тот же Коля Калинский высказался бы точно так же, но он мало играет. Думаю, поэтому и не высказывается. Хотя мы с ним часто в раздевалке обсуждаем. Кроме меня, никто из ребят не будет так высказываться. А кто мог — Кирилл Гоцук, Саша Трошечкин, — их в команде нет. Приходится иногда мне доносить ребятам. Я вижу в коллективе, что у некоторых будто нет понимания, что происходит. У меня в карьере были разные ситуации. Я был в «Локомотиве», который на тот момент выиграл всё, в «Ростове» в мой первый приход мы играли в еврокубках — и всё было хорошо. Был и в «Рубине», который вылетал. До последнего тура все тогда думали, что мы выиграем и всё будет хорошо. Я проживал все ситуации и знаю, как хорошо, а как плохо, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.


