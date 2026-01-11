Скидки
Нант — Ницца. Прямая трансляция
20:00 Мск
«Барселона» — «Реал»: во сколько начало игры Суперкубка Испании, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 11 января, состоится матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках финала Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Прямую трансляцию предстоящего матча в эфире покажет телеканал «Матч ТВ», а портал «Чемпионат» будет вести подробный текстовый онлайн.

В полуфинальных встречах турнира «Реал» оказался сильнее мадридского «Атлетико», одержав победу со счётом 2:1, тогда как «Барселона» не оставила шансов «Атлетику», добившись крупной победы — 5:0.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

