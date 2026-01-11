Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Палмера в качестве замены Фернандешу — FT

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Палмера в качестве замены Фернандешу — FT
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» провёл внутренние переговоры о том, чтобы сделать предложение «Челси» о трансфере атакующего полузащитника Коула Палмера. Об этом сообщает Footballtransfers.

По информации источника, манкунианцы рассматривают Палмера в качестве замены для 31-летнего хавбека Бруну Фернандеша, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым. Подчёркивается, что лондонский клуб готов к продаже Палмера.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Кабальеро объяснил замену Палмера в матче с «Борнмутом»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android