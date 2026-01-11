«Манчестер Юнайтед» рассматривает Палмера в качестве замены Фернандешу — FT

«Манчестер Юнайтед» провёл внутренние переговоры о том, чтобы сделать предложение «Челси» о трансфере атакующего полузащитника Коула Палмера. Об этом сообщает Footballtransfers.

По информации источника, манкунианцы рассматривают Палмера в качестве замены для 31-летнего хавбека Бруну Фернандеша, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым. Подчёркивается, что лондонский клуб готов к продаже Палмера.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

