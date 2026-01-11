Скидки
Лиам Росеньор прокомментировал победу «Челси» в Кубке Англии над «Чарльтоном»

Комментарии

Тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды над «Чарльтоном» со счётом 5:1 в третьем раунде Кубка Англии. Этот матч стал дебютным для Росеньора на посту тренера «Челси».

Кубок Англии . 3-й раунд
10 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
Окончен
1 : 5
Челси
Лондон
0:1 Хато – 45+4'     0:2 Адарабиойо – 50'     1:2 Либерн – 57'     1:3 Гиу – 62'     1:4 Нету – 90+1'     1:5 Фернандес – 90+4'    

«Хорошее начало, профессиональное. Я считаю, что наш первый гол был забит в ключевой момент игры — великолепный удар Йоррела [Хато]. Качество игры моих футболистов было на высоте. Сильное начало даёт нам уверенность перед матчем в среду [с «Арсеналом»].

Голы способны изменить ход игры, и это зависит от мастерства игроков. Открыть счёт именно в тот момент, когда мы это сделали, было действительно здорово. У меня замечательная команда, и я очень доволен выступлением игроков стартового состава. [Марк] Гиу был великолепен и заслужил свой гол. Много позитивных моментов. Начало действительно сильное, но не стоит слишком рано радоваться.

Эти два месяца были насыщенными. Ребята нас очень хорошо приняли, и я благодарю их за это. Если мы продолжим работать в том же духе, то смотрю в будущее с оптимизмом», — приводит слова Росеньора BBC.

