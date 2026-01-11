«Барселона» — «Реал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 января, состоится матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра игры выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид

Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала» друг с другом:

Ла Лига, 10-й тур, 26 октября 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:1;

Ла Лига, 35-й тур, 11 мая 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 4:3;

Кубок Испании, финал, 26 апреля 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 3:2 (дв.);

Суперкубок Испании, финал, 12 января 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:5;

Ла Лига, 11-й тур, 26 октября 2024 года, «Реал» — «Барселона» — 0:4.

С историей личных встреч «Барселоны» и «Реала» можно ознакомиться по ссылке.

