Нант — Ницца. Прямая трансляция
20:00 Мск
Медведев: Боселли заслужил повышение в классе. Только порадуюсь его переходу из «Пари НН»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев ответил на вопрос о потенциальном уходе из команды нападающего Хуана Боселли. Ранее появлялась информация о возможном переходе уругвайского футболиста в «Краснодар».

— Нет ощущения, что у команды зависимость от Боселли?
— Незаменимых людей нет. Но не буду отрицать, что команда зависит от результатов, которые у нас есть.

— Опасаешься, что он может уйти?
— Нет, я только порадуюсь за него. Хуан заслужил переход и повышение в классе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

