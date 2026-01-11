«Интер» М — «Наполи»: во сколько начало матча 20-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер» с 42 очками после 18 игр занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» набрал 38 очков после 18 туров и располагается на четвёртой строчке в Серии А. Второе место в турнирной таблице Серии А занимает «Милан», у которого 39 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Рома», у которой также 39 очков.