Ван де Вен раскритиковал игру «Тоттенхэма» после вылета команды из Кубка Англии

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен отметил, что команда не показывает должного настроя на протяжении всего матча, после поражения во встрече Кубка Англии с «Астон Виллой» (1:2).

«Я думаю, мы показали хорошую самоотдачу. Но мы не должны проявлять её только тогда, когда проигрываем. Если команда изначально начнёт матч с таким настроем, то это будет совсем другая игра. В первом тайме мы и близко не были так хороши, как во втором. Нам нужно играть подобным образом все 90 минут. Тогда станем совсем другой командой. Нам нужно играть так с первой минуты, и с этим сейчас есть проблема.

У нас было слишком много взлётов и падений. Мы слишком часто играем на хорошем уровне, а потом случаются матчи, в которых выступаем намного хуже. Вот над чем нам нужно работать, чтобы стать более стабильными», — приводит слова ван де Вена Goal.

