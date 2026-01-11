Вратарь «Пари НН» Медведев: Агкацев и Максименко — следующие, кто может уехать в Европу

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказал мнение, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и вратарь московского «Спартака» Александр Максименко могут стать следующими российскими футболистами, которые уедут в Европу.

— Видишь ли ты, кто следующий может уехать в Европу из России?

— Такие есть. У нас во всех командах самая непроблемная позиция — вратари. Школа вратарская у нас очень сильная! Агкацев может спокойно уехать, Максименко, учитывая его возраст. Кому за 30, уже тяжелее поехать в Европу. Вопрос просто, куда ехать играть и насколько им это надо, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

