Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев: Агкацев и Максименко — следующие, кто может уехать в Европу

Вратарь «Пари НН» Медведев: Агкацев и Максименко — следующие, кто может уехать в Европу
,
Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказал мнение, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и вратарь московского «Спартака» Александр Максименко могут стать следующими российскими футболистами, которые уедут в Европу.

— Видишь ли ты, кто следующий может уехать в Европу из России?
— Такие есть. У нас во всех командах самая непроблемная позиция — вратари. Школа вратарская у нас очень сильная! Агкацев может спокойно уехать, Максименко, учитывая его возраст. Кому за 30, уже тяжелее поехать в Европу. Вопрос просто, куда ехать играть и насколько им это надо, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android