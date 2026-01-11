Скидки
Никита Медведев: Мостовой говорит не какую-то ерунду, но Слуцкий — человек футбольный

Никита Медведев: Мостовой говорит не какую-то ерунду, но Слуцкий — человек футбольный
Бывший вратарь «Рубина» Никита Медведев прокомментировал слова экс-футболиста сборных СССР и России Александра Мостового, что бывший тренер казанской команды и ЦСКА Леонид Слуцкий нефутбольный человек.

«Что касается мнения Мостового, его можно понять. У него была большая карьера, во многих вещах он разбирается, он говорит не какую-то ерунду, потому что сам проживал эту жизнь. Это его мнение, с ним я точно спорить никак не буду, но для меня Викторович — однозначно футбольный человек. Он профессионально не играл, но прожил эту футбольную жизнь, может быть, больше всех нас. Сейчас он достаточно успешно работает в Китае, насколько понимаю, таких результатов у его команды давно не было, хоть и не стали чемпионами. Это значит, что работа проводится качественно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Медведев и Слуцкий вместе работали в «Рубине» с 2020 по 2022 год.

