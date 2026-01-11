Скидки
Главная Футбол Новости

Интер М — Наполи: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Интер» М — «Наполи»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 11 января, состоится матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Даниэле Довери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 20-й тур
11 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Последние пять матчей «Интера» М и «Наполи» друг с другом:

Серия А, 8-й тур, 25 октября 2025 года, «Наполи» — «Интер» М — 3:1;
Серия А, 27-й тур, 1 марта 2025 года, «Наполи» — «Интер» М — 1:1;
Серия А, 12-й тур, 10 ноября 2024 года, «Интер» М — «Наполи» — 1:1;
Серия А, 29-й тур, 17 марта 2024 года, «Интер» М — «Наполи» — 1:1;
Суперкубок Италии, Финал, 22 января 2024 года, «Наполи» — «Интер» М — 0:1.

С историей личных встреч «Интера» М и «Наполи» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
