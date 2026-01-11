Скидки
Стало известно, сколько «МЮ» может заплатить за переход Палмера из «Челси»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера. Любая сделка по Палмеру будет оцениваться в сумму, превышающую € 100 млн. Об этом сообщает Footballtransfers.

По информации источника, потенциальный переход полузащитника в стан «красных дьяволов» может побить трансферный рекорд клуба, которым является покупка Поля Погба у «Ювентуса» в 2016 году за € 105 млн.

Палмер играет за «Челси» с 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

