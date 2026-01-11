Скидки
Футбол Новости

«Немножко удивлён». Раков — о возможном переходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Немножко удивлён новости о переходе Баринова в ЦСКА, так как он всю жизнь был в «Локомотиве». Но в футболе всё может произойти. Если он перейдёт в ЦСКА, я только поздравлю его», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее появилась информация, что Баринов близок к переходу в ЦСКА. Контракт полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. По данным СМИ, футболист отказался продлевать соглашение с командой и планирует перейти в ЦСКА. Ожидается, что контракт будет подписан на три года.

