Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Медведев: успокойтесь, никто не даст «Ростову» умереть!

Никита Медведев: успокойтесь, никто не даст «Ростову» умереть!
,
Комментарии

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев отреагировал на новости о наличии финансовых проблем у донского клуба, из-за которых он рискует не доиграть текущий сезон.

— Видел новости про «Ростов»?
— Да. Пишут, что могут не доиграть чемпионат, — успокойтесь, никогда такого не будет у них. Всё разрешится. В Ростове команда есть и будет, это футбольный город. Уверен, что никто не даст ей умереть, для меня это невозможно.

— Ты тоже там сталкивался с задержками?
— Конечно. Это не для кого не секрет, что такое там было. Но я два раза приходил в команду и столько же уходил — клуб мне ничего не должен. Всё отдали, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Медведев играл за «Ростов» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год.

Материалы по теме
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили
Эксклюзив
«Ехал из Ростова и плакал». Его рекорд в РПЛ до сих пор не побили

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android