Никита Медведев: успокойтесь, никто не даст «Ростову» умереть!

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев отреагировал на новости о наличии финансовых проблем у донского клуба, из-за которых он рискует не доиграть текущий сезон.

— Видел новости про «Ростов»?

— Да. Пишут, что могут не доиграть чемпионат, — успокойтесь, никогда такого не будет у них. Всё разрешится. В Ростове команда есть и будет, это футбольный город. Уверен, что никто не даст ей умереть, для меня это невозможно.

— Ты тоже там сталкивался с задержками?

— Конечно. Это не для кого не секрет, что такое там было. Но я два раза приходил в команду и столько же уходил — клуб мне ничего не должен. Всё отдали, — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Медведев играл за «Ростов» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год.

