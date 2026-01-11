Скидки
Песьяков поделился воспоминаниями о работе с новым главным тренером «Спартака» Карседо

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков рассказал о работе с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

В 2012 году Карседо работал в «Спартаке» ассистентом Унаи Эмери. Песьяков являлся футболистом московской команды с 2009 по 2017 год. Красно-белые объявили о назначении испанского специалиста 5 января.

– У «Спартака» также сменился тренер. Команда сможет улучшить результаты, как думаете?
– На короткой дистанции точно сможет. А вот вдолгую — посмотрим. Карседо нужно время, чтобы команда поняла его требования, чтобы он собрал нужных ему футболистов. Хватит ли терпения у руководства? Но если ты назначаешь нового тренера, то нужно оказывать ему какое-то доверие.

– Карседо уже работал в «Спартаке» и знает эту команду. Это важно?
– Я был тогда в команде и работал под его руководством. Но он не сильно мне запомнился. Вратари тренируются немного обособленно от команды. И потом, помощники главных тренеров находятся не на виду. Их работа больше в кабинете, и они с главным тренером обсуждают все моменты. Так было и в «Спартаке». Эмери всегда был на первом плане. Плюс Игорь Ледяхов переводил и доносил всё до ребят. А Карседо был в сторонке. Персонально с ним я никогда не общался. Поэтому большого впечатления о нём не сложилось, — приводит слова Песьякова «Евро-Футбол.Ру».

