Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Байрамян: отпуск провёл необычно — дома

Комментарии

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился впечатлениями о своём отпуске.

«Отпуск провёл необычно — дома. Обычно мы ездим на море, но в этот раз не стали. Так нужно было. Но потом в горы съездили, в Сочи. Всё прошло хорошо: я набрался сил и готов к сборам. Жду, что все мы наберём оптимальную форму», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. У команды 21 очко. В следующем, 19-м туре «Ростов» сыграет на выезде с «Краснодаром», который на данный момент возглавляет турнирную таблицу, имея 40 очков после 18 игр.

