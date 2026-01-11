«Реал» может побороться с «МЮ» за полузащитника стоимостью € 40 млн — Конур

Мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Бенфика», «Порту» и «Милан» проявляют интерес к 19-летнему полузащитнику «Олимпиакоса» Христосу Музакитису. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, греческий клуб требует € 40 млн за переход футболиста. «Порту» предложил € 30 млн или аренду. Сам Музакитис хочет покинуть «Олимпиакос» в январе.

В нынешнем сезоне Музакитис принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

