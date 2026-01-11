Скидки
Лилль — Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Пари НН» Медведев оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ

Комментарии

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился мнением о выступлении нижегородской команды в первой части сезона Мир РПЛ. После 18 туров соревнования «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место.

«Перед стартом сезона были поставлены задачи, которые мы пока не выполняем, но после двух заключительных матчей в концовке первой половины сезона появилась в хорошем смысле слова улыбка. Чуть выровняли ситуацию, но пока она очень сложная. Были отрезки, где играли неплохо. Вспоминаю игру в Грозном с «Локомотивом» — это одна из лучших игр в атаке. Но мы проиграли. Где-то недобрали свои очки. Как говорил главный тренер, команда перестраивалась. Стали играть в четыре защитника. Сложно где-то было, мало забивали. По нашей игре нам обязательно надо забивать первыми. Тогда матч для нас складывается более-менее хорошо. Если мы пропускали первыми, было тяжело. Смотреть на отрезок можно по-разному. Но хорошо, что в концовке набрали очки — они очень важны. Можно спокойно ехать на сборы и готовиться, смотреть в будущее», — сказал Медведев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Марией Куцубеевой.

Самые титулованные футбольные клубы России:

